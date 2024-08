F1 GP Monza 2024 Norris | Distacchi minimi tra qualifiche e gara ci sarà da divertirsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Isono, come immaginavamo: i quattro top team sono tutti racchiusi in pochi centesimi. Tracida”. Così Lando, ai microfoni di Sky Sports Uk, ha commentato il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Italiadi F1. Il pilota della McLaren si è poi concentrato sul lavoro del proprio team: “È stata una giornata proficua, abbiamo girato tanto e senza problemi, rispettando il programma e trovando un buon feeling con la pista. I tempi ci danno la conferma che la macchina è in buona forma”. F1 GP: “, tracida” SportFace.