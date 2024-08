Benevento sul suono della sirena arriva la dodicesima cessione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAd un passo dal triplice fischio del mercato ilha raggiunto l’accordo per il passaggio di Amedeo Benedetti al Trapani. L’esterno non rientrava da tempi nei piani di Auteri e firmerà un accordo biennale con l’ambiziosa compagine siciliana permettendo alla società di giallorossa di risparmiare il suo ingaggio per un calciatore che era finito da molti mesi fuori dai radar. Quella di Benedetti è laposta in essere da Marcello Carli durante questa sessione di mercato. L'articolo, sullaproviene da Anteprima24.it.