Atalanta i movimenti dell’ultimo giorno di mercato | caccia all’attaccante Bakker in partenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano.. L’ultimodiin casasarà caratterizzato da un solo obiettivo da inseguire: il reparto offensivo. “È quello in cui siamo un po’ più corti” ha ammesso Gasperini analizzando i reparti. Anche il centrocampo senza Koopmeiners perde qualcosa, ma forse la presenza di Brescianini e Samardzic (adattabili in mediana) lascia più sereno il tecnico, che ha comunque in De Roon, Ederson e Pasalic tre certezze granitiche. In avanti invece ci sono state le uscite di Miranchuk ed El Bilal più l’infortunio di Scamacca, prontamente sostituito con Retegui, più l’aggiunta di Zaniolo che finora non ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto (“siamo fermi al palo”, le parole del tecnico). Ed ecco dunque la ricerca dell’opportunità.