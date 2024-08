Argentina il tribunale ha negato la richiesta di scarcerazione per l’ex Br Leonardo Bertulazzi La giudice convalida l’arresto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) NienteperBr, arrestato giovedì a Buenos Aires dopo 44 anni di latitanza. La giustiziaha, infatti, respinto lapresentata dalla difesa, lo riferiscono all’Ansa fonti delche sovrintende la causa. La decisione è stata presa dallaMaria Romilda Servini de Cubria al termine di un’udienza tenuta venerdì durante la quale è statoto ufficialmentedelmembro della colonna genovese delle Brigate rosse. L’avvocato d’ufficio del 71enne nel pomeriggio si è riunito per almeno un’ora con la responsabile della Commissione nazionale per l’assistenza e la protezione ai rifugiati. Al termine dell’incontro il legale ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla strategia difensiva.