Alcaraz eliminato agli Us Open | Ho giocato contro me stesso e le montagne russe nella mia testa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)Us: «Homee lemia». Sorprendente eliminazioneUsdi tennis.ha perso in tre set dall’olandese Van De Zandschulp (28 anni, numero 74 del mondo) per 6-1, 7-5, 6-4. L’Equipe racconta l’incredibile serata e la conferenza stampa dello spagnolo. Juan Carlos Ferrero cammina da solo attraverso le sale degli Us, il passo lento, gli occhi a terra. Non è la notte più bella della sua carriera, lo schiaffo è brutale, dopo la sconfitta a sorpresa di Carlosal secondo turno degli USBotic Van De Zandschulp. Due minuti dopo, tutto lo staff ha fretta. () Brutta serata per il clan che osserva sul volto del prodigio un sorriso sconcertante e un’aria fatalistica dopo una partita in cui nulla ha funzionato. «Non so bene cosa dire», esordisce il numero 3 del mondo in conferenza stampa.