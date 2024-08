A che ora gareggia Jacobs? Orario e diretta tv Diamond League Roma 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Marcelltorna in pista indopo il quarto posto in Silesia di qualche giorno fa. Il campione olimpico di Tokyo 2020 proverà a centrare il podio nella tappa casalinga digareggerà sulla pista dello Stadio Olimpico dialle ore 22.52 e affronterà in una gara praticamente olimpica, Noah Lyles escluso per problemi fisici, con Kerley, Tebogo, Coleman, Omanyala, Blake, Azu, King e Sani Brown. Vedremo se l’azzurro riuscirà a migliorare il quarto posto della Silesia e il quinto posto dei Giochi Olimpici di Parigi. A che oratvSportFace.