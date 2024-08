70enne guarda video porno la moglie lo becca e inizia a spaccare tutto Lui chiama i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Fine estate, caldo persistente, località Cologno Monzese. È il 22 agosto quando un signore alla soglia dei 70 anni decide di navigare un po’ sul web, in particolare su alcuni siti. Pensava probabilmente che la sua attività “proibita” sarebbe passata inosservata ma così non è stato, anzi, si è scatenato un vero putiferio. A coglierlo in “flagrante” lache ha cominciato a inveire e a lanciare oggetti senza sosta, anche mentre il consorte si trovava al telefono con iper chiedere loro di intervenire al grido di “sta spaccando, venite”. La storia la racconta Prima La Martesana. All’arrivo dei, che hanno invitato la donna a calmarsi, l’uomo ha spiegato che i suoi giri sui siti hard sarebbero per colmare la mancanza di una vita sessuale con lacome lui la vorrebbe, ovvero più frequente.