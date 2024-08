Vincenzo muore a 13 anni mentre è in piscina con gli amici | si indaga sulle cause

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tragedia questa mattina nel salernitano dove un ragazzino di 13ha perso la vitasi trovava nelladi un agriturismo a Padula, località del Cilento. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare, e non è stato stabilito se la causa sia un malore o un incidente. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e il personale medico, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Leggi anche: Giuseppea 24. Maloreera in vacanza con gliLadell’agriturismo nel frattempo è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari. È stato disposto l‘esame autoptico sul corpo del giovane per chiarire ledel decesso “Siamo profondamente addolorati.era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi, come sempre.