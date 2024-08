Vin Diesel torna nei panni di Riddick in una nuova immagine BTS di Furya

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vinneidiin unaBTS di, il quarto capitolo della serie cinematografica The Chronicles of, è ufficialmente in produzione e Vinlo ha confermato, condividendo di recente sui suoi social media un’del dietro le quinte del film in uscita.è il sequel del film di fantascienzadel 2013, scritto e diretto da David Twohy e basato sul personaggio Richard B.di Jim e Ken Wheat. Su Instagram, Vin, che ha interpretato il personaggio principale in tutta la serie di film, ha caricato una foto in bianco e nero di se stesso al volante di un veicolo mentre un operatore fotografico era seduto sul sedile del passeggero.