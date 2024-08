Venezia 2024 | il meglio dal red carpet

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Mostra del Cinema di, uno dei festival più antichi e prestigiosi al mondo, non è solo una celebrazione della settima arte, ma anche un palcoscenico scintillante dove la moda e il glamour si fondono in un connubio ineguagliabile. Ogni anno, il Lido si trasforma grazie ai grandi nomi del cinema che volano fino asfoggiando look mozzafiato, e diventando così ambasciatori di stile e tendenze. La Mostra diha una storia di oltre novant'anni, e ogni edizione porta con sé nuove aspettative e sorprese, non solo per quanto riguarda i film in concorso, ma anche per le scelte sartoriali che catturano l'immaginazione del pubblico e dei critici. Il reddirappresenta infatti un momento cruciale, cui collaborano i più grandi nomi della moda, per raccontare storie di eleganza, audacia e creatività.