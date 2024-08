US Open Berrettini eliminato al secondo turno da Fritz

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il trionfo di Lorenzo Musetti, la notte italiana porta con sè una notizia amara che riguarda uno dei protagonisti impegnati sui campi in cemento degli US: Matteoabbandona lo Slam al. Il tennista italiano, attuale numero 44 del ranking ATP, è stato battuto da Taylorin 2 ore e 12 minuti di gioco. Nulla da fare percontro il numero 12 al mondo che si è dimostrato più fresco e superiore nel gioco, nonchè galvanizzato dal tifo di casa. Il primo set è scivolato via 3-6 con un break al quarto game che ha indirizzato l’inerzia verso il tennista a stelle e strisce. Decisivo per le sorti del match il duroset, concluso al tie-break per 1-7 in favore diche ha poi capitalizzato l’incontro vincendo, in scioltezza, per 1-6 anche il terzo parziale contro unalla canna del gas.