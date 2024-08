US Open 2024 | Djokovic vince il derby con Djere ok Ruud contro Monfils

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Novakbatte Laslonelserbo del secondo turno degli US. Un match terminato con il ritiro dinel terzo set sul risultato di 2-0, mentre i precedenti parziali erano di 6-4 6-4. Il primo set vedeefficace al servizio con il 73% di prime in campo e cinque ace, ma, nonostante tre doppi falli e una percentuale di prime del 44%, è più efficace nei punti decisivi, annullando tre palle break e piazzando, anzi, il break decisivo a zero nel decimo game. Nel secondo set, calano le percentuali al servizio di, che però riesce a portarsi in vantaggio con il break nel terzo gioco; dal 4-2, però,infila una striscia di quattro giochi consecutivi che gli consegnano il parziale, prima di un problema all’anca che ha costrettoal ritiro.