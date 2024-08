Una colata di polemiche L’attacco di Bignami | Urgenza provocata dall’incuria del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Sembra quasi che l’si sia voluta provocare". Sotto la lente del viceministro ai Trasporti, Galeazzo, c’è la nuova asfaltatura delle vie Santo Stefano e Farini. Ladi cemento continua a destare non poche. Durodelle opposizioni.non è da meno. Viceministro, lei crede nell’dell’intervento? "Credo si sia lasciata deteriorare la situazione fino ad arrivare al punto tale da eseguire questo intervento tampone. Anche perché, si sa, la situazione in cui versava Santo Stefano richiedeva un intervento più complesso e la pessima sincronizzazione di cantieri in città non lo ha reso possibile". Era un’operazione necessaria? "Per dirlo bisognerebbe valutare la situazione tecnicamente. Ciò che sorprende è che quella strada era già stata sottoposta a un intervento di rifacimento importante.