Sky Sport Motori Weekend 22 - 25 Agosto | F1 Italia Monza MotoGP Aragona Indycar Milwaukee

(Di giovedì 29 agosto 2024) In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) il fine settimana più atteso per gli appassionati di Formula 1, con il Circus sbarca nel leggendario circuito diper il Gran Premio d’. Unadrenalinico ed emozionante tutto che Sky seguirà minuto per minuto con interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità.APPUNTAMENTI SPECIALI – Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’sarà mercoledì pomeriggio, con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi che, in diretta dal centro di Milano, intervisteranno i due piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. La settimana di interviste prosegue durante tutte le sessioni del giovedì e del venerdì, con le impressioni dei piloti a caldo.