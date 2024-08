Sinner l’avvertimento di Alcaraz all’US Open – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Carlos‘avverte’ Jannik2024. Lo spagnolo e l’azzurro, in attesa di scende in campo nei rispettivi match del secondo turno, si incrociano sui campi di allenamento del complesso di Flushing Meadows e palleggiano in campi adiacenti., in particolare, si allena con il fratello maggiore Alvaro, 25 anni.senior si esibisce al servizio e spara palle ad altissima velocità che mettono in difficoltà il fratellino. Il ‘vero’, quindi, si rivolge acon un avvertimento: “Occhio, Jannik. Questo al servizio tira più forte di te”. Un antipasto di una sfida che, in teoria, potrebbe andare in scena in semifinale, visto chesono nella stessa metà del tabellone. Il siparietto rimbalza sui social e non passa inosservato.