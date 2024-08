Rogo nel deposito di una ditta edile In cenere struttura e macchinari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Paura, ieri mattina, per un incendio che ha coinvolto un capannone, bruciando buona parte dellae dei mezzi da lavoro che conteneva. Le fiamme sono divampate verso le 11, a Pratolungo, piccola frazione del Comune di Fivizzano lungo la strada che da Bigliolo porta a Moncigoli. Il capannone era undelladi Giuliano Bertolotti che da circa un anno aveva cessato l’attività . Il proprietario contava di provare a vendere tutto il materiale e le attrezzature in buono stato che ancora possedeva. Quando l’incendio è divampato nel capannone non c’era nessuno: i proprietari vivono in una casa adiacente e non si sono accorti subito di quello che stava succedendo. E’ stata la moglie, uscendo di casa, a notare il fumo alzarsi dallo stabile. Preoccupata ha subito dato l’allarme.