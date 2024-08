Rischio salmonella nelle uova | ecco i lotti richiamati e ritirati a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 - Il servizio veterinario dell’Ausl Irccs (Azienda unità sanitaria locale – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) diinforma i consumatori che è in atto sul territorio nazionale il richiamo di alcunidifresche per possibile contaminazione da. Il Ministero della saluteultime 24 ore ha pubblicato sul sito le informazioni fornite dai vari produttori suidifresche e i marchi commerciali coinvolti. Quali sono idiIn ambito provinciale, lefresche interessate sono state prodotte da Cascina Italia spa (codice IT016064,4679409926 e 4736619926) e sono state commercializzate da una grande catena di distribuzione che si è subita attivata per il ritiro e il richiamo dei prodotti.