Operazione Laghi sicuri contro chi guida in modo spericolato | trenta sanzioni sul Ceresio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Porlezza (Como) – Mancanza dei documenti necessari per la navigazione e una condotta delle imbarcazioni pericolosa: sono le principali infrazioni rilevate dalla guardia di Finanza durante illi sul lago di Lugano. Non solo il Lario quindi osservato speciale per la gran mole di turisti che hanno affollato le spiagge, ma anche ilè stato oggetto di particolari attenzioni in chiave preventiva. Il bilancio dell’attività, per ora parziale considerato che il servizio terminerà a settembre, registra 30 interventi delle unità navali della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano solo in questo mese. “Il notevole afflusso di turisti che ha raggiunto il– sottolinea una nota della Finanza – è stato monitorato in chiave preventiva, affinché l’utenza nautica e balneare potesse usufruire, senza difficoltà, dei servizi offerti dalle imprese sane che operano sul lago.