Nuovi tronisti Uomini e Donne | tanti ex pronti al ritorno ecco i nomi bomba

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fra idella prossima edizione dici potrebbero essere anchegraditi ritorni.di chi si tratta. Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di: le registrazioni in teoria sono già cominciate ma la prima puntata andrà in onda a settembre. Il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sono ie le nuove troniste che, esterna dopo esterna, tenteranno di trovare l’amore della propria vita fra le corteggiatrici e i corteggiatori scesi dalla famosa scalinata per loro. Fra idipotrebbero esserciex che ritornato (Instagram @) – cityrumors.