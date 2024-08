MotoGP la sfida per l’Iride tra Bagnaia e Martin è rovente Proprio come l’Aragona dove si corre domenica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale riparte dal. L’appuntamento spagnolo torna in calendario dopo un’inopinata stagione d’assenza e si annuncia pirotecnico in virtù della situazione della classifica iridata,Francescocomanda con 5 punti di vantaggio su Jorge. Latra il ventisettenne piemontese e il ventiseienne madrileno è, nonostante Pecco sia a tutti gli effetti la punta di diamante di Ducati, nonché l’uomo su cui la Casa di Borgo Panigale punta con più decisione. È però ammirevole constatareator – destinato a montare in sella a un’Aprilia – si stia rivelando un rivale indefesso. Con 333 punti ancora sul piatto da qui a fine stagione, è evidenteladebba essere considerata apertissima.