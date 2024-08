Marvel | primo sguardo a Daredevil e Red Hulk nel nuovo trailer celebrativo per gli 85 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel filmato c'è anche un piccolo momento che omaggia Chadwick Boseman, scomparso ormai quattrofa Diversi film e show televisivi deiStudios, tra cui Thunderbolts,: Born Again e Ironheart, sono stati presentati in anteprima in uno speciale video per l'85°versario dello studio pubblicato pochi istanti fa. Il video speciale attraversa 85di storia della, dalle pagine colorate dei fumetti del creatore Stan Lee a Iron Man, il film che ha dato il via alCinematic Universe, fino al blockbuster campione di incassi di quest'estate Deadpool & Wolverine. Alla fine del video, i fan hanno potuto dare una prima occhiata ufficiale al Reddi Harrison Ford, che debutterà in