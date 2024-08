Luna Rossa chi sono i membri dell’equipaggio italiano in America’s Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024)è pronta a vivere l’avventura in Louis Vuitton Cup con l’obiettivo di affrontare New Zealand nell’atto finale diCup. Si parte giovedì 29 agosto e il teamvuole confermarsi la migliore dei Challenger. Quel che è certo è che l’equipaggio è vicino ad essere un Dream Team.otto a salire sull’AC75 per la gara. Due timonieri, due trimmer, quattro cyclor. La coppia titolare al timone è composta da Francesco Bruni e Jimmy Spithill. Il primo in 30 anni di carriera sportiva ha al suo attivo 7 titoli Mondiali e 5 Europei, mentre l’inglese ha già vinto l’Cup per due volte consecutive (2010 e 2013) e detiene, insieme a Dennis Conner, il record di vittorie nei match diCup (17).