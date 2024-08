Louis Vuitton Cup 2024! Le imbarcazione in gara e dove seguire le regate

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dal 29 agosto, la vela mondiale si prepara per un momento di grande tensione sportiva: il round robin dellaCup, preludio alla 37ª edizione della Coppa America. In vista della sfida contro il defender Team New Zealand, le barche in competizione, cinque squadre di grido internazionale tra cui l’italiana Luna Rossa, si affronteranno nelle acque catalane a bordo delle imbarcazioni AC75. Tutto questo sarà possibile dain diretta TV e streaming su diversi canali e piattaforme, tra cui Mediaset e Sky Sport in Italia. Ma come funzionano esattamente queste? E quali sono le sfide affrontate dai team in? Le acque catalane, dopo aver ospitato le trepreliminari di Vilanova i La Geltrú, Gedda e Barcellona, accoglieranno nuovamente i cinque equipaggi inper decidere chi avrà l’onore di sfidare il defender, il Team New Zealand.