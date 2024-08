Laboratorio San Siro | Ricerca sul campo e no a classi-ghetto | siamo internazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Cambiamo punto di vista: valorizziamo l’tà delle scuole e il multilinguismo e incentiviamo lasulcon gli insegnanti". Luisa Zecca, pedagogista dell’università di Milano-Bicocca, è nel team diche sta seguendo le sperimentazioni didattiche dell’istituto comprensivo Calasanzio di San, uno dei più multiculturali della città dove in una delle primarie - la Radice di via Paravia - la percentuali di alunni di origini straniere (ma nati in Italia) ha raggiunto il 100%. Qui è stato introdotto il metodo Pizzigoni che sta raccogliendo buoni risultati, ma anche per gli altri plessi è stato stilato un accordo non solo per colmare divari ma per valorizzare le realtà presenti.