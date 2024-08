La resistenza morale delle vedove e degli orfani ucraini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Pensavo che anche qui sarei rimasta tutto il giorno da sola sul letto a piangere, come a casa. Ora non vorrei più andare via». A parlare è Dana, vedova di ventotto anni, madre di Polina, orfana di sette anni. Sono di Leopoli e sono qui in Polonia dove d’estate ogni settimana vengono organizzati campi di supporto psicologico per madri e bambiniche hanno perso i loro cari al fronte.di guerra rimaste sole a cresceredi guerra. Ci troviamo a Cieszanów, un piccolo paesino nella Galizia Polacca, vicino al confine ucraino. Il confine è cambiato più volte, travolto dai conflitti. Ne è testimone la Chiesa della Santissima Vergine Maria a Gorajec, nata ucraina e ortodossa nel 1586, è oggi unapiù antiche chiese in legno della Polonia di rito cattolico con un cimitero ebraico di fronte il nostro campo.