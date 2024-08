Juventus annunciato il sold out per la sfida contro la Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le prime due partite hanno regalato grandissimo entusiasmo ai tifosi della, che ora, per la prima “prova del nove” della stagione, domenicala, sono pronti a supportare al massimo gli uomini di Thiago Motta. Un nuovo capitolo di una grande rivalità sportiva, che ha portato alout all’Allianz Stadium: “Sono esauriti i biglietti per Juve-, ma se non avete acquistato il vostro tagliando continuate a monitorare la nostra sezione biglietteria per verificare eventuali nuove disponibilità di posti, messi a disposizione dagli abbonati che non potranno essere presenti alla partita”, ha infatti comunicato la. Inoltre, per la partitail Napoli della quinta giornata è già stata raggiunta quota 32mila spettatori, mentre sono 4mila i pack già acquistati per le partite casalinghe in Champions League.