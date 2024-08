Incidente sulla Porrettana a Sasso Marconi Bologna | camion per autospurghi si ribalta quattro feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 –bloccata in entrambe le direzioni per alcune ore nel tardo pomeriggio per unavvenuto all’altezza dell’ex ristorante Paganein nei pressi del borgo di Fontana, a, e che ha causato, di cui nessuno in pericolo di vita. Un esito non scontato dal momento che sono tre i mezzi coinvolti in una carambola che si è conclusa con unpertotalmentetocappotta di una Audi station wagon semischiacciata a ridosso dello spigolo di una casa ,ed un altro mezzo commerciale, pare un Fiat Doblò con la parte anteriore devastata dall’impatto di un frontale laterale. Il ferito più grave è quello che si trovava alla guida di questo mezzo commerciale.