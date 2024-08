Germania via alla stretta sui migranti dopo l’attentato di Solingen Armi respingimenti sussidi | così Scholz prova a stoppare l’Afd

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) «Un attacco terroristico contro di noi». Con queste parole Olafaveva descritto a caldo il massacro a coltellate avvenuto venerdì scorso a. Pochi giornil’attacco nella città del Nordreno-Westfalia, il cancelliere tedesco si era detto «in collera» per quanto accaduto e contro «quegli islamisti che minacciano la coesistenza pacifica» tra i tedeschi. Preannunciando quindi unasull’uso dellee soprattutto sui coltelli autorizzati, ma anche sull’immigrazione, promettendo di «fare di tutto» perché «chi non ha il diritto di restare insia espulso». Oggi quelle restrizioni, annunciate tre giornila strage di venerdì scorso – dove 3 persone sono state uccise e 8 ferite – sono state presentate ufficialmente. Il governo federale ha infatti apto un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza del Paese.