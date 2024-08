Fideiussione per iscrizione albi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laperè uno strumento indispensabile per numerose professioni e settori economici che richiedono l’a un albo professionale o a un registro pubblico. Questa particolare forma di garanzia è richiesta per assicurare che i professionisti o le imprese che si iscrivono a talipossiedano i requisiti finanziari e la serietà necessaria per esercitare la propria attività in modo responsabile e conforme alle normative vigenti. Laperpuò essere richiesta in diversi ambiti, tra cui quello delle professioni regolamentate come architetti, ingegneri, medici, avvocati, commercialisti, e altri settori che necessitano dia un albo per operare legalmente.