F1 Charles Leclerc | Le ultime gare non cambiano le nostre aspettative Obiettivo podio non vittoria

(Di giovedì 29 agosto 2024)e la Ferrari si avvicinano a questo Gran Premio d’Italia a Monza conteoricamente maggiori rispetto agli ultimi appuntamenti. Il monegasco ha raggiunto un bellissimo terzo posto nell’ultima gara a Zandvoort grazie a una grande strategia indovinata dal Cavallino Rampante. Il pilota numero 16 ha comunque voluto abbassato quelle che sono le pretese per questo weekend in casa: “Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le. Siamo in un momento in cui fatichiamo, ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per ilma non so se lotteremo per la. Portiamo aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta una volta messo tutto assieme. Questo aggiornamento dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto preciso della macchina.