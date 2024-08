Errani-Shnaider in tv | data orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sarase la vedrà contro Diananel match valido per ildegli US. Sono finiti gli aggettivi per descrivere Sara, capace all’età di 37 anni di vincere due match e tornare aldi uno Slam per la prima volta dall’Australian2021 e per la prima volta a New York dopo 9 anni. Strepitosa contro Bucsa e Dolehide, verosimilmente il suo cammino volgerà al termine contro la russa, giocatrice in gran forma e in rampa di lancio che su questi campi fa davvero paura. Sarita potrà tuttavia scendere in campo senza avere nulla da perdere e tenterà di giocarsi le sue carte. Le due si sono affrontate recentemente nella finale di doppio alle Olimpiadi di Parigi, mentre in singolare l’unico precedente risale al 2022, nel Challenger di Montevideo. Nonostante la russa avesse solo 18 anni, s’impose in due set.