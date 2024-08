Disabilità Disattesa - Lavoro e responsabilità sociale Perchè l' autismo e la neurodiversità fanno ancora paura l’incontro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 18.30 presso la Casa dell’Energia di Via Leone Leoni ad Arezzo è in programma un confronto dal titolo "l'e la". Un’iniziativa che mette al centro il tema dei diritti delle persone diversamente abili e neurodivergenti. A promuovere questa iniziativa sono le associazioniArezzo, Fondazione Riconoscersi, Crescere e ToscanABILE, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità organizzano nell’ambito del Warehouse Festival. A condurresarà il giornalista e scrittore Saverio Tommasi che dialogherà con Marino Bottà Direttore Generale di Andel (Agenzia Nazionale).