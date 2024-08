Conte | Kvara può diventare un top player A me piace che ha messo il suo talento a disposizione della squadra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Antonio, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Parma di Kvichatskhelia. Adesso lo conosce un po’ meglio e può fare un ritratto più preciso di lui e delle sue capacità. Il mister ha poi sottolineato tutto l’atteggiamento positivo del gruppo, dai protagonisti storici (come Di Lorenzo) ai più recenti come Mazzocchi.: «Io, del gruppo storico, ne posso parlare solo bene» Che idea si è fattodi? «La prima cosa diè che è un ragazzo perbene, un bravo ragazzo, si allena in modo molto professionale e si allena con la voglia di migliorarsi. Questa è la base per un’ulteriore crescere, ha solo 23 anni. Ha una vita davanti perun giocatore di grandissimo livello. Ha margini di miglioramento notevoli, quello che sto cercando, con questa soluzione a livello tattico, di dargli più imprevedibilità possibile.