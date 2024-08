Ancora piogge estese ma Sottocorona regala una speranza Che fine fa il caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un finale di agosto caratterizzato da diversi eventi piovosi su tutta l'Italia, comprese le regioni del sud. Che cosa devono aspettarsigli italiani? A fare il punto della situazione è l'esperto meteo Paolo, che su La7, collegandosi durante Omnibus, traccia il quadro delle previsioni del tempo con una cartina che mostra tutta la Penisola: “C'è questa zona, non dà molti fenomeni al momento, che riguarda il confra centro e nord. Sulle altre zone, come tipicamente avviene in questi casi, temporali il pomeriggio e dopo si calma tutto”.   Ed ecco le previsioni giorno per giorno: “Oggi, giovedì 29 agosto,ci saranno fenomeni da instabilità , ma sempre in misura ridotta, quindi giorno dopo giorno si stanno attenuando. Qualcosa la potremmo trovare sull'alta Lombardia e Trentino Alto-Adige, con qualche fenomeno pomeridiano.