Alma Fano gli ex giocatori diffidano il club

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ancora guai per l’Juventussul fronte economico. Ben novee due allenatori dello staff tecnico hanno deciso, alla ripresa dopo la pausa ferragostana, di inviare alla società del presidente Salvatore Guida le lettere di diffida per ottenere il pagamento degli emolumenti spettanti dal contratto relativi agli ultimi mesi della passata stagione sportiva. Assistiti dall’associazione italiana calciatori, i calciatori si sono affidati per la tutela dei loro interessi economici all’avvocato abruzzese Federico Schiavoni notoriamente esperto in tali problematiche.