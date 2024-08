Alan Wake e Control al centro di nuovi progetti cinematografici e televisivi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un nuovo accordo stretto tra Annapurna e Remedy Entertainment porterà allo sviluppo di film e serie tv tratte dai giochi. Annapurna collaborerà con Remedy Entertainment per sviluppare e produrre deie destinati ad altri formati audiovisivi legati ai videogiochi. L'accordo stretto porterà inoltre lo studio a co-produrre e co-finanziare la realizzazione del gioco2. Il nuovo accordo Un anno fa Remedy aveva collaborato con Epic Games Publishing per sviluppare e produrre2, in grado di stabilire vendite record e conquistare molti riconoscimenti. Hector Sanchez, che faceva parte proprio del team di Epic Games, una settimana fa è diventato Presidente deiinterattivi e dei New Media di Annapurna, collaborando quindi