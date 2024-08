Al via dal 4 settembre i bus a chiamata a Massimina | una nuova frontiera per il trasporto pubblico a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)Capitale lancia un servizio di bus innovativo e gratuito per migliorare la mobilità nelle periferie.Capitale introduce un’innovazione significativa nel settore delcon il lancio del servizio di bus “a” nella zona di, a partire dal 42024. Lainiziativa, annunciata dal Comune di, prevede la sperimentazione di un servizio gratuito di navette, attivo tutti i giorni dalle 5:30 alle 24:00, che andrà a integrare le linee diesistenti, rendendo più capillare l’offerta di mobilità collettiva in un’area caratterizzata da difficoltà di collegamento. Il servizio sarà particolarmente utile per coprire le zone del quartiere che non sono attualmente servite dai bus di linea.