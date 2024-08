Valencia CF | Mamardashvili | Ho deciso di restare qui ancora un anno sappiamo che sarà molto difficile

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-27 22:17:43 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Giorgisi rivolge in un messaggio emotivo di gratitudine a Valenza e anesimo minuti dopo il Liverpool ha ufficializzato il suo acquisto, cheeffettivo dalla prossima stagione. Il nazionale georgiano, arrivato alla disciplina bianconera 2021resterà in questa stagione difendendo la maglia della squadra Valenzanonostante la cessione sia stata formalizzata con la sottoscrizione di tutti i documenti, per importi superiori al 35 milioni di euro tra fisso e variabile. “Voglio iniziare questo messaggio con un enorme ringraziamento a tutti voi”, esordisce il portiereno in un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale. instagram (non ha un account sul social network X).