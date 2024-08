US Open 2024 Jannik Sinner si allena con Luca Nardi a New York | si prepara la sfida contro Michelsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Obiettivo secondo turno.ha lavorato quest’oggi sul practice courte n.2 di New, in vista dellalo statunitense Alex. Nell’impegno n.2 di questi US, l’altoatesino spera di trovare un rendimento migliore del suo tennis, dopo qualche problema avuto all’esordiol’altro americano Mackenzie McDonald. Dopo un primo set molto brutto,è riuscito a riordinare le idee e ha poi concesso all’avversario nelle restanti tre frazioni appena quattro giochi in totale. Il n.1 del mondo giocheràin un confronto che già c’era stato recentemente a Cincinnati, torneo poi vinto dal nostro portacolori. In quella sede, il 23enne pusterese aveva affrontato sempre nel secondo round lo statunitense, imponendosi in due parziali.