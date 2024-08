Tim Burton a Venezia con Beetlejuice Beetlejuice | Mi ero perso E si è ritrovato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) «Negli ultimi anni sono rimasto deluso dall’industria cinematografica e forse mi sono, ma ora torno a qualcosa che amo». Ovvero: il mondo di. Parole di Tim, che alla Mostra del cinema di2024, nei suoi riccioli di creatività ormai ingrigiti, torna nel regno dei morti in sala d’attesa e all’iconica casa bianca sulla collina a Winter River, Connecticut. E finalmente Timsembra essersi: frequenti le risate divertite durante la visione e un applauso finale ha accolto oggi il suoalla prima proiezione per la stampa in Sala Darsena. Film d’apertura di81, fuori concorso, è un giocattolone brioso di tinte orrifiche che non deluderà i fan del cult del 1988, invecchiato meno bene di super Keaton.