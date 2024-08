The Crow | ci sono scene post-credit alla fine del film?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È arrivato oggi al cinema il“The”, rifacimento della famosa opera di Alex Proyas del 1994, diventata ormai cult. Conoscerete praticamente tutti la storia, e immagino sarete ansiosi di vedere se questo remake sarà all’altezza delle aspettative. Ma, se siete qui, è perché volete andare oltre, e scoprire se ci: continuate a leggere per scoprirlo! Cidopo i titoli di coda di The? Ebbene, la risa èno! Purtroppo iltermina con l’ultima scena, non prosegue dopo i titoli di coda, dandoci poche speranze per un sequel o un finale alternativo, aperto ad interpretazioni alternative.