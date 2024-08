Telegram Pavel Durov rilasciato su cauzione da 5 milioni di euro | le accuse

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’amministratore delegato di, è statoin Francia in libertà condizionale dopo quattro giorni di detenzione. Il fondatore del social russo è stato arrestato con dodici capi d’accusa, dall’abuso sessuale su minori al traffico di droga, reati che sarebbero stati commessi utilizzando la sua piattaforma. Il miliardario nato in Russia ma con cittadinanza francese è stato scarcerato a seguito del pagamento delladi 5di, ma non potrà lasciare il Paese. LadiIn Francia la custodia cautelare può durare fino a un massimo di 96 ore dall’arresto, che nel caso diè avvenuto nella giornata di sabato 24 agosto, sulla pista dell’aeroporto di Bourget, a nord di Parigi. Il fermo scadeva dunque nella serata del 28 agosto e l’imprenditore è stato trasferito nel primo pomeriggio di mercoledì al tribunale di Parigi.