Sondaggi Politici USA | chi vincerà le elezioni tra Harris e Trump?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Secondo gli ultimielettorali, la corsa alla presidenza degli Stati Uniti vede attualmente Kamalain vantaggio su Donald. L’ultima rilevazione condotta da Morning Consult mostra un quadro favorevole alla vicepresidente in carica, che si posiziona quattro punti percentuali avanti all’ex presidente repubblicano. Ilo, effettuato tra il 23 e il 25 agosto, attribuisce ail 48% delle preferenze contro il 44% di. Questo risultato non è isolato, ma riflette una tendenza più ampia: la media deinazionali calcolata dal portale 538 conferma infatti lo stesso vantaggio del 4% per la candidata democratica.2024: In usa è battaglia traEntrando nel dettaglio delle preferenze, emergono alcuni dati significativi.