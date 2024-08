Sabato 31 agosto alle ore 16 30 è in programma la 1 Camminata del Dosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 282024 –31ore 16.30 è inla 1°del, un percorso recentemente recuperato dalla Fraternita dei Laici con la collaborazione della ditta G.F.G. di Andrea Frappi. Laorganizzata dalla Associazione “Sentieri in Comune APS” inizierà presso la Cantina di Tenute di Fraternita a Mugliano e condurrà i partecipanti sino al Sentiero della Bonifica, per una distanza totale di circa 4 km (andata e ritorno). “ Il tratto recuperato, afferma il Primo Rettore di Fraternita Dott. Pier Luigi Rossi, permetterà agli abitanti di Pieve al Toppo e a tutti gli sportivi di raggiungere da Pieve al Toppo, in sicurezza, il Sentiero della Bonifica e di poter ammirare, durante il percorso, l’antico Pozzo di Mugliano riportato su carte medioevali realizzate dai Monaci Cassinensi delle S.S. Flora e Lucilla.