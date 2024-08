Roberta Capua in lacrime Monica Setta si commuove | Piango anche io

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non solo Asia Argento, ieri seraa Storie di Donne al Bivio ha ospitato. L’ex Miss Italia ha parlato del suo matrimonio con Stefano Cassoli, della nascita di suo figlio edella separazione. La dieta cinese diper rimanere incinta #storiedidonnealbivio pic.twitter.com/aax0hhgEwu — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) August 27, 2024sulla separazione dal marito. “La separazione legale è avvenuta a novembre dello scorso anno. Quanto mi ha fatto soffrire? Moltissimo. L’elemento di maggior dolore? Come mi avessero portato via un pezzo di me. Io pensavo che saremmo invecchiati insieme, che saremmo sempre stati uniti, che avremmo gioito insieme dei traguardi di Leonardo. Però poi le cose accadono, adesso sto vivendo la vita rimodulandola.