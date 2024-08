Prima Categoria Serricciolo al lavoro | Campionato tosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La preparazione delsta continuando senza sosta e ilsvolto dai gialloblù si sta facendo sempre più intenso. "I ragazzi si stanno impegnando - afferma il segretario e storico dirigente Andrea Gilli – perché sanno che li aspetterà unpiùe complicato. Dovranno necessariamente fare meglio rispetto alla passata stagione per ottenere una salvezza tranquilla, evitando inutili sofferenze". Le favorite? "Capannori, Corsagna, Montignoso, senza dimenticare la Folgor Marlia che non solo ha cambiato allenatori, ma che si è anche notevolmente ringiovanita, inserendo nella propria rosa ragazzi di talento. La concorrenza sarà quindi agguerrita, ma noi dovremo cercare di non farci intimorire e di dimostrare il nostro valore".