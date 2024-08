Prima Categoria Montemarciano ecco i tre giovani Marcellini Saturni e Lenci e l’esperto Morganti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(2004) e(2005) vengono dal Marina,(2005) dall’Olimpia Ostra Vetere. Il 1992ha giocato per la Vigor Senigallia e l’Osimana, 28 agosto 2024 – Ilsi rinforza con tredi talento e un calciatore esperto disuperiore. Alla corte di Caccia, infatti, oltre ai già annunciati Ulisse, De Rosa e Moschini, arrivano i difensori Alessioe Marcoe i centrocampisti Riccardoe Luca. Alessio, classe 2004, e, nato nel 2005, vengono dai cugini del Marina. Il 2005 Marco, invece, è cresciuto nel settorele dell’Olimpia Ostra Vetere. RiccardoLuca, infine, è un esperto del calcio dilettantistico: classe 1992, è cresciuto nel settorele della Vigor Senigallia, con cui ha esordito in Promozione e in Eccellenza.