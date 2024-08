Perché il nuovo acquisto del Liverpool Federico Chiesa costato 109 milioni di sterline è così economico?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Sembra thepasserà dalla Juventus alprima della chiusura del mercato. L'ala italiana, 26 anni, è in viaggio verso ilper le visite mediche; i Reds avrebbero pagato per i suoi servizi solo 10,9di(13di euro). In un'epoca di prezzi gonfiati, in cui Oliver Skipps si trasferisce al Leicester per il doppio della cifra e Julian Alvarez si trasferisce all'Atletico Madrid per quasi 80di, la cifra relativamente bassa per il vincitore di Euro 2020 sembra un vero affare. Quindi, come ha fatto Arne Slot a concludere un affare? Continuate a leggere mentre diamo un'occhiata alle varie ragioni.