NM Live – Il Napoli sta facendo un gran mercato McTominay calciatore completo su Ebimbe e Gilmour

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) NM– Adolfo Mollichelli, Massimiliano Esposito, Salvatore Caiazza, Tommaso Mandato, Raffaele Mignano, Francesco Montervino ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Mollichelli: “de acquisto da parte delsarebbe l’ideale, con Buongiorno è tutta un’altra cosa, Neres ha dimostrato subito di che pasta è fatto” ADOLFO MOLLICHELLI, giornalista: “Vittorio De Sica è stato unde maestro del cinema come attore e come regista. C’è stato unde esborso suldi Aurelio De Laurentiis.