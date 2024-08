Meteo mercoledì rovesci e temporali sugli Appennini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, le infiltrazioni di correnti nordorientali che dai Balcani hanno raggiunto il Mediterraneo centrale hanno generato un’ansa depressionaria in prossimità dello Stivale che, per quanto blanda, nei prossimi giorni sarà responsabile di una certa instabilità sui rilievi dell’Italia centro-meridionale. Si tratterà perlopiù di fenomeni pomeridiani che sfoceranno insulle zoneche, a tratti anche forti, specie, e in locale sconfinamento alle coste tirreniche. Rimarrà più riparato il Nord Italia, protetto da un promontorio anticiclonico esteso dalla Penisola Iberica all’Europa nordorientale, al cui interno scorreranno correnti calde di estrazione afro-mediterranea che determineranno un certo aumento delle temperature, fin sulle regioni centrali.